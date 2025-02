Lanazione.it - Cortona, parte una sfilza di feste di carnevale. Tante iniziative dedicate ai bambini

Arezzo, 26 febbraio 2025 – È innza unadidi. Aassociazioni organizzano momenti di divertimento per i più piccoli, dopo i primi appuntamenti che hanno visto aprire il calendario le proloco di Pietraia e di Camucia, si infittiscono gli eventi in vista dell’ultimo di. Per il giovedì grasso sono in calendario due eventi: nel centro storico disi segnala l’iniziativa che si snoda fra il Maec e piazza Signorelli. Questo 27 febbraio alle 16 è in programma una visita guidata alle sale Severini, dove sono presenti i costumi di Arlecchino e Pulcinella e a seguire divertimento e truccabimbi in piazza Signorelli. Sempre alle 16 siggia anche al Centro sociale di Terontola con conclusione cena di beneficenza per il Calcit Valdichiana.