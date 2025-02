Anteprima24.it - Corte Conti Campania, procuratore Giuseppone contro ddl riforma: “Crea casta di privilegiati”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 4 minutiSi siede nella sala riunioni, davanti ai cronisti, e anticipa ogni domanda. “Che cosa succederà alladei?”. Parla quasi un quarto d’ora di fila Antonio, ilregionale della. Tutto per sparare a zero sul ddl Foti, in discussione in Parlamento. Il disegno didella magistratura contabile, che “se venisse approvato così com’è, creerebbe unadi”. Loro, i pubblici amministratori e dipendenti. Non risponderebbero “se non in misura minimale dei danni cagionati dalla loro attività”. La parola ‘’ elettrizza una mattinata piovosa. Per ladei, è il giorno di inaugurazione dell’anno giudiziario. Ma anche quello di uno spartiacque. Secondo i magistrati, presto quest’organo non sarà più lo stesso.