Corsi per albergatori pacchetti e tour mirati per le vacanze Lgbtq+

Hanno un reddito in media sueriore (del 38 per cento), ma soprattutto fanno vari viaggi lunghi all’anno, anche 4 o 5. L’Emilia Romagna e la Riviera in particolare ora puntano forte sui turisti, attraverso un progetto di 3 anni che porterà alla formazione degli operatori e alla creazione di eventi ad hoc,e itinerari specifici. Per le strutture turistiche che aderiranno ci sarà la certificazione internazionale Queer Vadis, che definisce le linee guida essenziali, i comportamenti e le buone pratiche da adottare con i turisti. "L’Emilia Romagna è sicuramente un terra fertile per questo tipo di turismo", sottolinea Alessio Virgili, ad del gruppo internazionale Sonders and Beach, che si occupa di turismoe affiancherà la Regione nel progetto. "L’Emilia Romagna è da sempre una terra attenta ai diritti – osserva l’assessora regionale al turismo, Roberta Frisoni – Noi siamo stati i pionieri dell’accoglienza e abbiamo una grande tradizione dell’ospitalità".