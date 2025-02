Inter-news.it - Correa e Inzaghi con la Lazio rispondono alle fantasie post Genoa

Leggi su Inter-news.it

sembrava chenon dovesse più giocare in maglia Inter. Invecelo ha rimandato in campo subito, e con lal’argentino è stato pure decisivo.CASO IMMEDIATAMENTE CHIUSO – I giorni seguenti a Inter-avevano visto proliferare ricostruzioni fantasiose circa una rottura tra. Il casus belli sarebbero stati gli ultimi minuti del primo tempo, quando il giocatore a causa di un problema al ginocchio si è praticamente chiamato fuori dalla partita. Il tecnico invece avrebbe voluto stringesse i denti visto il poco tempo sul cronometro. Da qui la rottura, con perdita di fiducia ben oltre la sostituizione a fine primo tempo. Tanto da ipotizzare un’esclusione totale nel futuro. Peccato che poi la realtà sia andata in un’altra direzione.SUBITO IN CAMPO –per fortuna infatti non ha accusato nessun problema dopo la paura di quei minuti.