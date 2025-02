Inter-news.it - Coppa Italia, oggi l’ultima partita dei quarti di finale

Dopo che ieri l'Inter ha battuto 2-0 la Lazio,si completa il programma deididiche sembra dall'esito scontato, con la Juventus che affronterà l'Empoli. In semic'è il Bologna che attende la vincente di stasera, mentre dall'altra parte sarà ancora derby di Milano.DIJuventus-Empoli mercoledì 26 febbraio ore 21 – diretta TV Canale 5, streaming Mediaset Infinity e Sport MediasetAtalanta-Bologna 0-1 80? CastroMilan-Roma 3-1 16?, 42? Abraham, 54? Dovbyk (R), 71? Joao FélixInter-Lazio 2-0 39? Arnautovic, 77? rig. CalhanogluIn grassetto le squadre qualificate.