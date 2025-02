Ilrestodelcarlino.it - Coppa Italia, l’OR vuole la semifinale

Reggio Emilia va a caccia alle 20 di un posto nelladidi Serie A2. I granata giocano all’Arena Sport la gara unica dei quarti contro i lombardi dell’MGM 2000, che rappresentano peraltro i loro principali rivali in campionato (la squadra di Margini comanda con 5 lunghezze di vantaggio) e vanno a caccia di un posto nelle Final Four che si disputeranno tra Porto Sant’Elpidio e Jesi. In virtù del miglior piazzamento in regular season al termine del girone d’andata, Edinho e compagni hanno a disposizione 2 risultati su 3: in caso di parità al termine dei supplementari, infatti, non si procederà ai rigori ma saranno i padroni di casa a strappare il pass per il turno successivo. Favorevoli anche i 2 precedenti: quest’anno, proprio all’Arena Sport,ha vinto 5-2 con doppietta di Mazzariol; nelladi Serie B 2022/23 le due squadra si affrontarono in, con vittoria cittadina per 3-1, grazie alle 2 reti del già citato brasiliano.