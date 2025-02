Sport.quotidiano.net - Coppa Italia, l'Inter batte la Lazio 2-0 e va in semifinale: sarà derby con il Milan

Leggi su Sport.quotidiano.net

o, 25 febbraio 2025 -ancora. L'passa il turno ine si qualifica per lacontro ildopo la vittoria per due a sulladi Baroni. Una magata da fuori di Marko Arnautovic nel primo tempo e un rigore di Hakan Calhanoglu nella ripresa hanno deciso la sfida del Meazza, ma i biancocelesti si sono fatti trovare pronti, soprattutto nel primo tempo dove Martinez si è eretto a baluardo. Per Inzaghi ennesimadie ad aprile ennesimodio dopo quelli di campionato e Super. I nerazzurri, per ora, sono gli unici a essere in corsa su tre fronti. In casa nerazzurra da valutare anche le condizioni di Darmian e Frattesi, usciti per fastidi muscolari. La tornata dellanazionale si chiude mercoledì con l'ultimo quarto di finale tra Juventus ed Empoli.