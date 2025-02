Lapresse.it - Coppa Italia 2024-2025, oggi Juventus-Empoli: dove vederla in tv, formazioni e pronostico

Leggi su Lapresse.it

Dopo Inter e Lazio, coi nerazzurri usciti vincitori dalla sfida a San Siro, stasera tocca aedscendere in campo per i quarti di finale di. Fischio d’inizio previsto alle 21.00 alloStadium.sarà trasmessa in diretta tv e in chiaro su Canale 5 e in streaming sul sito di Mediaset Infinity. Riccardo Trevisani e Simone Tiribocchi in telecronaca. Le probabiliEmergenza in difesa per i bianconeri,mancheranno Renato Veiga, Kalulu e Savona, mentre dovrebbe esserci Cambiaso, oltre a Bremer e Cabal. Locatelli e Koopmeiners in ballottaggio per un posto a centrocampo. In attacco confermato Vlahovic, con Kolo Muani a destra e uno tra Nico Gonzalez e Mbangula sul lato opposto.(4-2-3-1): Perin; Weah, Gatti, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Kolo Muani, McKennie, Nico Gonzalez; Vlahovic.