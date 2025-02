Ilrestodelcarlino.it - Controlli nelle aziende dopo la maxi rissa

"Dovremo verificare qualisono sul territorio. Procederemo con i". Sono state le parole del prefetto Isabella Fusiellola riunione, ieri mattina a Tolentino, del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Erano presenti, oltre a lei e al sindaco Mauro Sclavi, il comandante provinciale dei carabinieri colonnello Raffaele Ruocco, il questore Gianpaolo Patruno, il comandante provinciale della guardia di finanza colonnello Ferdinando Mazzacuva e il vicecomandante della polizia locale Nicola Mari. Il tavolo è stato convocatolatra egiziani di sabato scorso, da via della Pace a via Nazionale. Più di dieci gli uomini coinvolti, tra botte, calci, urla, lanci di sedie e sprangate. Tutti dipendenti di ditte che lavorano sul territorio, tra Tolentino, San Severino e Macerata, nei cantieri della ricostruzione post-sisma.