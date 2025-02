Lanazione.it - Contrasto alla criminalità minorile in Umbria: una denuncia e un profilo social oscurato

Leggi su Lanazione.it

Perugia, 26 febbraio 2025 - Vasta operazione della Polizia mirata aldellagiovanile. La task force, che si è avvalsa della collaborazione dei Commissariati di Assisi e Foligno, della Polizia Ferroviaria e del Reparto prevenzione crimine, ha controllato, soprattutto in aree di spaccio e di movida, 127 persone, di cui 56 minorenni. Nell’ambito di tale attività, è statoto un minore per spaccio. A seguito di perquisizione domiciliare nell’abitazione a Perugia, infatti, il giovane è stato trovato in possesso di materiale per il confezionamento di stupefacente e un bilancino di precisione, oggetti sottoposti a sequestro. L’attività di, nell’ambito della quale sono stati impiegati complessivamente oltre 70 poliziotti, si è concentrata nei comuni di Perugia, Assisi e Foligno, dove il personale ha monitorato strutture di accoglienza, esercizi commerciali, stazioni ferroviarie, parchi pubblici, circoli e gli altri luoghi di aggregazionee.