Zon.it - Continuare insieme per le comunità: la visione di Camillo Catarozzo per il futuro di Banca Campania Centro

Con una lettera rivolta ai Soci,, Presidente uscente e candidato alla guida diper il triennio 2025-2028, ha ribadito i valori fondanti dell’istituto e delineato le prospettive future.“Credo nel valore della, della cooperazione e della mutualità – scrive. “Credo che la nostrasia realmente differente per forza, coerente con i propri valori e con la sua Carta dei Valori. Nel suo intervento, il Presidente ha evidenziato i 111 anni di storia della, sottolineando come la solidità patrimoniale e la continuità nella sana gestione abbiano resouna delle BCC più sicure del Mezzogiorno. Non abbiamo mai sacrificato lattenzione ai Soci, il sostegno allee laiuto a chi soffre al solo obiettivo dell’utile“, ha ribadito.