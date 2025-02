Unlimitednews.it - Continua a crescere il settore biologico italiano

ROMA (ITALPRESS) –il, trainato dall’aumento dei consumi interni e dal successo dell’export. I dati che arrivano dall’Osservatorio Nomisma mostrano che le vendite di prodotti bio nel 2024 sul mercato nazionale hanno superato i 6,5 miliardi di euro, mentre l’export agroalimentareha raggiunto i 3,9 miliardi di euro, segnando un +7% rispetto al 2023. La grande distribuzione si conferma il canale privilegiato per l’acquisto di prodotti biologici, con iper e supermercati che superano 1,6 miliardi di euro. In forte crescita anche i discount. Lieve flessione, invece, per l’e-commerce. Le principali destinazioni dei prodotti biologici italiani sono Germania, Francia, Scandinavia, Benelux e Stati Uniti. Un terzo delle aziende italiane delfood & beverage, inoltre, prevede di esportare bio nei prossimi anni.