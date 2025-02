Conte prepara la mossa anti-Inter | sarà un Napoli inedito

Leggi su Ilnerazzurro.it

Antonioha dimostrato ancora una volta quanto possa incidere un allenatore nella gestione di una squadra. Arrivato adopo una stagione complicata, si trova ora al secondo posto, a un solo punto dall’, nonostante la cessione di un top player e diversi infortuni. L’ultimo a fermarsi è stato Anguissa, un’assenza pesante che si aggiunge a quelle di Neres e alle condizioni non ottimali di Buongiorno, Olivera e Spinazzola.Sul piano tattico,ha portato una nuova mentalità: difesa a tre, movimenti organizzati e pressing aggressivo, ma con la capacità di variare tra il 3-5-2 e il 4-3-3, adattandosi all’avversario. In vista dello scontro diretto con l’, potrebbe optare per un sistema “a specchio”, favorendo il pressing individuale e garantendo parità numerica sulle fasce, con Politano e Spinazzola pronti a coprire.