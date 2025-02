Spazionapoli.it - Conte indica la strada a Manna: ecco le “criticità” da risolvere il prima possibile

Giovanniparla dida sopperire, ma già Antonioin tempi non sospetti ha dato degli input:cosa deve fare il NapoliIl diesse del Napoli parla ai microfoni di Sky Sport e chiarisce alcuni aspetti, specialmente quelli legati al mercato. In particolare, afferma che la cessione di Kvaratskhelia sia stata giusta e che per Osimhen andrà trovata una soluzione nel minor tempo. Ma c’è anche un altro aspetto che sta a cuore ad Antoniooltre al miglioramento della rosa in vista della prossima stagione.Infatti, proprio il tecnico azzurro qualche settimana fa ha dichiarato che il Napoli ha bisogno di un centro sportivo e di un settore giovanile, che di fatto oggi non esiste. Gli azzurrini sono presenti invera 2, ma c’è scarsa progettazione evidentemente stando a quanto afferma il tecnico.