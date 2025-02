Terzotemponapoli.com - Conte e la sfida contro l’Inter: un 3-5-2 per mettersi a specchio con Inzaghi

Leggi su Terzotemponapoli.com

L’attesa per latra il suo Napoli eè alta. Mentre molti si aspettano un ritorno al tradizionale 4-3-3, il tecnico azzurro Antoniosembra voler optare per una soluzione diversa. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il modulo scelto dapotrebbe essere ancora una volta il 3-5-2, che continua a sembrare la scelta più sicura e adatta alla situazione attuale.Le difficoltà in vista dellaconIl tecnico salentino si trova a dover gestire una serie di difficoltà oggettive. La partita, un avversario di grande valore, si gioca sotto la pressione di un’importante posta in palio. In aggiunta, l’emergenza infortunati rende ancora più complicato il lavoro di preparazione della squadra. Un’assenza fondamentale è quella di Anguissa, uno dei giocatori più decisivi per, essenziale sia nella fase difensiva che offensiva.