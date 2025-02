Ilfattoquotidiano.it - Conte: “Allucinante il video di Trump su Gaza”, Bonelli: “Fatto ignobile”. Chiesta una presa di posizione del governo

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Poco fa ho visto unpostato dal presidente Donald. Sono franco: l’ho trovatotrasformata in una Miami mediorientale, dollari che volano dalle mani di un sorridente Elon Musk, Netanyahu che sorseggia un cocktail a bordo piscina anziché rispondere dei suoi crimini davanti alla Corte penale internazionale. Si tratta di una provocazione gratuita, un insulto a una popolazione che conta oltre 45mila vittime per una mattanza sconsiderata su cui la comunità internazionale ha taciuto per oltre un anno”, Lo scrive sui social Giuseppe, presidente del Movimento 5 stelle.“Il raggiungimento della tregua era stato un passaggio importante portato a casa dalla presidenza statunitense, ma non possiamo passare dall’indifferenza per il massacro a strampalati piani per il futuro di, prosegue