Consiglieri di quartiere. Ecco i 50 sorteggiati

di Anna MarchettiLa sorte non ha baciato le donne: sono 12 sul totale di 50di(5 per ogni) estratti a sorte tra 500 e più candidati. Ieri la procedura nella Sala della Concordia del Comune durante la conferenza dei capigruppo presieduta da Francesco Cavalieri, presidente del Consiglio comunale. "In realtà le donne sono presenti in tutti i quartieri – (ad eccezione del 6 ndr) – ha commentato Cavalieri – in ogni caso si potrà recuperare con la votazione in consiglio comunale. Oggi, comunque, è stato un momento significativo per il nuovo percorso di partecipazione democratica nella città di Fano".I 10 consigli disaranno composti da 20 membri ciascuno, 5 quelli che sono stati estratti a sorte ieri pomeriggio, gli altri 15 saranno scelti daicomunali.