Consigli Fantacalcio portieri 27 giornata | chi schierare e chi evitare

Leggi su Ilnerazzurro.it

27. Dopo un turno di Serie A che ha rimescolato le gerarchie in vetta, con l’Inter tornata al comando, è tempo di concentrarsi sulla 27ª. Un weekend ricco di sfide interessanti, con un big match che spicca su tutti. Il programma si apre venerdì alle 20:45 con Fiorentina-Lecce. Sabato si parte con Atalanta-Venezia alle 15:00, seguito dall’attesissima sfida tra Napoli e Inter alle 18:00. In serata, Udinese-Parma chiuderà laalle 20:45. Domenica il calcio non si ferma: Monza-Torino inaugura il programma alle 12:30, poi doppio appuntamento alle 15:00 con Bologna-Cagliari e Genoa-Empoli. Alle 18:00 si affrontano Roma e Como, due squadre in grande forma. Infine, il secondo big match del turno vedrà Milan e Lazio sfidarsi alle 20:45.Il posticipo del lunedì vedrà la Juventus ospitare il Verona alle 20:45, chiudendo così questadi Serie A.