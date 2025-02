Sbircialanotizia.it - Congo, malattia misteriosa uccide 53 persone: la morte in sole 48 ore

Leggi su Sbircialanotizia.it

L’epidemia scoperta per la prima volta in tre bimbi che hanno mangiato un pipistrello. Il punto dell’Oms: “Significativa minaccia per la salute pubblica” Nella Repubblica democratica delunaal momento sconosciuta ha causato ladi oltre 50nel nord-ovest del Paese nelle ultime cinque settimane. L’epidemia – secondo gli operatori sanitari – è stata scoperta per . L'articolo53: lain48 ore è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.