Quotidiano.net - Confindustria: Disegno di Legge sulle Pmi, un'opportunità di competitività

"In questa fase di forte calo della produzione industriale e con uno scenario internazionale così complesso", rileva il presidente della Piccola Industria di, Giovanni Baroni, "ildiPmi rappresenta uno strumento diimportante che attendevamo da anni e che auspichiamo possa davvero diventare a cadenza annuale". Ma, intervenendo all'assemblea del comitato Piccola Industria di Unindustria (industriali del Lazio), avverte: "Ora però non dobbiamo abbassare la guardia sull'iter parlamentare perché potrebbe essere migliorato lavorandoagevolazioni per la messa in sicurezza nei confronti delle calamità naturali, sui voucher per i temporary manager eagevolazioni per le certificazioni di qualità". "Il Ddl contiene delle misure positive come le agevolazioni fiscali per le Reti di impresa, le semplificazioni e il coordinamento previstonorme in materia di startup, incubatori e Pmi innovative", dice Baroni: quanto ai correttivi auspicati "queste misure sono state già proposte daal Mimit e siamo a disposizione - indica il leader della Piccola Industria - per avviare il tavolo di consultazione permanente con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle pmi".