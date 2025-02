Internews24.com - Conferenza stampa Inzaghi post Inter Lazio: «Il mese di Aprile sarà stimolante, oggi siamo passati al 4-4-2. Sul rientro di Thuram non ci sono certezze!»

Leggi su Internews24.com

di Redazione: le parole del tecnico dei nerazzurri dopo il successo ottenuto in Coppa ItaliaLadi Simoneal termine di, match dei Quarti di Finale di Coppa Italia vinto dai nerazzurri per 2 a 0.QUANTA FORZA CI DA’ QUESTO SUCCESSO? – «Ottima gara, difficile, contro ottima squadra con giocatori di gamba. Abbiamo sofferto insieme nel primo tempo, abbiamo delle mancanze ma cerchiamo di sopperire. Qualche giocatore in campo che non avrebbe dovuto giocare. Molto contento, volevamo la semifinale, sapevamo sarebbe stata durissima».CI ASPETTA UNDIELETTRIZZANTE E PREOCCUPANTE IN CUI GIOCHEREMO SEMPRE? – «Non preoccupante, ma. Abbiamo problemini che cercheremo di gestire: fuori Zalewski, Darmian e Carlos.