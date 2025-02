Internews24.com - Conferenza stampa Bisseck post Inter Lazio: «Col Napoli vogliamo vincere ma non è decisiva, non penso che il Milan sia più forte di noi!»

Leggi su Internews24.com

di Redazione: le parole del difensore nerazzurro dopo la vittoria di stasera in Coppa ItaliaLadi Yannal termine di, match valevole per i Quarti di Finale di Coppa Italia vinto dai nerazzurri per 2 a 0.COME VIVREMO IL MESE DI APRILE IN CUI GIOCHEREMO SEMPRE? – «Non stiamo pensando ad aprile, abbiamo febbraio e poi marzo. Tante partite da giocare. Poi me lo chiedi ad aprile».SULLA SEMIFINALE COL– «Non pensiamo alora,tutte le partite, anche contro il. Nonche ilè piùdi noi, dobbiamo mettere il massimo in campo. Se lo facciamo possiamo fare una bella partita»MESSAGGIO PER IL? – «La partita non èper lo scudetto. Se vinciamo è una bella emozione, ma ci sono ancora tante partite.