"Conclave" film dell'anno a Los Angeles. Al Chinese Theatre premiati Fiennes, Castellitto e il regista Berger

Ralphe ilal Festival tricolore, aspettando gli OscarGli attori Ralphe Sergioinsieme alEdwardhanno ritirato il premio LA Italia-Best Movie of the Year aldi Hollywood in una serata meravigliosa, divenuta la celebrazione del talento degli artigiani dell’industria cinematografica italiana. “Siamo orgogliosi di aver avuto sul palco tre giganti dei set che stanno seducendo il mondo con talento e sensibilità attraverso unche entra nei cuori della gente, portando con sé l’arte e la professionalità di cui dispone il nostro paese nell’industria dell’audiovisivo” dice Pascal Vicedomini, fondatore e produttore della kermesse col sostegno del ministero della Cultura ed Intesa Sanpaolo, il patrocinio del Maeci, del Mimit e del Mit in collaborazione con Enit, Scabec, Adamantis Europe LTD, Studios, Riflessi e Givova e Rainbow.