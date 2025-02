Quotidiano.net - Concistoro, cosa è e perché Papa Francesco lo ha convocato dal Gemelli

Roma, 26 febbraio 2025 – Nonostante un ricovero che va avanti ormai dal 14 febbraio,dimostra una tempra d’acciaio e continua instancabile nell’attività lavorativa. Ieri il Pontefice ha annuncio unper decidere la data di due canonizzazioni.durante l'Udienza generale in Aula Paolo VI, Citta' del Vaticano, 05 febbraio 2025. ANSA/ALESSANDRO DI MEO - - - - - - - - - - - - - - - - - Pope Francis during the General Audience in the Paul VI Hall, Vatican City, 05 February 2025. ANSA/ALESSANDRO DI MEO Cos’è il? Ilè una riunione formale del Collegio cardinalizio, nella quale vengono discussi temi scottanti e di un certo rilievo (a volte, che vertono anche su questioni mondiali). Secondo il diritto canonico della Chiesa cattolica, esistono ilordinario e quello straordinario.