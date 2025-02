Lanazione.it - Conad raccoglie quasi 300mila euro

Un piccolo gesto può trasformarsi in un grande atto d’amore. La campagna natalizia delle campanelle, promossa da, ha riscosso un enorme successo coinvolgendo migliaia di persone in un’iniziativa solidale che ha permesso dire 289.600a sostegno della Fondazione Luigi Donato per Monasterio e dell’Ospedale del Cuore di Massa. Grazie all’acquisto delle campanelle di Natale, realizzate in plastica riciclata e ispirate ai personaggi Disney, è stato possibile finanziare la costruzione della Casa di Aisha, uno spazio dedicato all’accoglienza dei piccoli pazienti e delle loro famiglie nel delicato periodo post-operatorio. Ogni campanella acquistata ha rappresentato un tassello fondamentale di questo grande progetto, che negli ultimi undici anni ha permesso di devolvere oltre 2,2 milioni diagli ospedali pediatrici italiani.