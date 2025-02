It.insideover.com - Con Patel e Bongino Trump rivoluziona l’Fbi e indaga sul Russiagate

Leggi su It.insideover.com

Questo articolo è reso liberamente disponibile ai lettori dall’ultimo numero di “InsideUsa”, la newsletter che racconta gli Stati Uniti d’America in modo unico e approfondito, offrendo prospettive e analisi che altri non forniscono. Con un approccio fresco e dettagliato, InsideUsa si propone di far luce sulle storie più significative e intriganti del panorama americano, regalando ai lettori una visione autentica e fuori dagli schemi.Negli ultimi giorni ha fatto molto discutere la nomina di vicedirettore deldi Dan, definito dalla gran parte dei media come un commentatore di “estrema destra” sprovvisto delle skills necessarie per il prestigioso ruolo scelto per quest’ultimo dal presidente Usa Donald. La notizia è stata diffusa tramite un messaggio entusiasta disu Truth Social, in cui ha elogiatocome “un uomo di incredibile amore e passione per il nostro Paese”, sottolineando che lavorerà al fianco di Kash, recentemente confermato dal Senato come direttore del