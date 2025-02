Laverita.info - Con l'arrivo di Trump la dittatura venezuelana traballa

Le elezioni farsa del luglio scorso, che hanno permesso a Nicolas Maduro di restare al potere, hanno definitivamente trasformato il Venezuela in unache soffoca ogni forma di dissenso con la violenza. La testimonianza dell'attivista italo-Maria Andreina De Grazia.Storia e storie dell’emigrazione italiana in Venezuela: concentrata nel secondo dopoguerra, si inserì in un Paese in forte crescita economica al cui sviluppo fu determinante negli anni Cinquanta.Lo speciale contiene due articoli.