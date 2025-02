Lanazione.it - Con il Commissario al via il ripristino dei siti contaminati dal Keu

Arezzo, 26 febbraio 2025 – Alla struttura delUnico alle Bonifiche è stato attribuito dal Consiglio dei Ministri nel novembre del 2023, su richiesta della Regione Toscana del dicembre 2021, il compito di realizzare il prosieguo delle attività di bonifica inerenti agli impianti di gestione rifiuti inerti “LEROSE SRL”, nel Comune di Bucine (Ar) e nel Comune di Pontedera (Pi), nonché quello relativo al lotto V Empoli – Castelfiorentino Strada Regionale 429 nel Comune di Empoli. Su tutti e tre isono state realizzate le analisi di dettaglio, nonché predisposti i documenti e le progettazioni necessarie consentendo così di attivare le procedure operative di bonifica e/o messa in sicurezza. “Desideriamo esprimere – è quanto dichiarano il presidente della Giunta regionale della Toscana, Eugenio Giani, e l’assessora regionale all’ambiente Monia Monni - un sincero e sentito ringraziamento al Generale Vadalà, al Tenente Colonnello Tarantino e a tutta la struttura delUnico per le Bonifiche per il lavoro attento e rapido che è stato svolto in questi mesi suidi competenza regionale in cui è stato utilizzato materiale riciclato contenente keu.