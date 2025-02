Bergamonews.it - Con il bus travolse un 19enne davanti alle autolinee: assolto l’autista dell’Atb

Bergamo. È statoin udienza preliminaredell’autobusche il 18 febbraio 2024Zaccaria Belatik,di Brembate,alla stazionedi Bergamo. Il giovane stava spingendo a mano un monopattino e stava raggiungendo il bus della linea 8 diretto verso via Bono.Poco prima della rotatoria, l’impatto mortale.stava controllando lo specchietto alla sua sinistra per immettersi nel traffico e non si è accorto di Zaccaria, che invece si trovava in prossimità della fiancata destra del mezzo e cercava di fermarlo per prenderlo insieme agli amici con i quali voleva andare a fare colazione in Borgo Palazzo.L’urto è stato violento, ilè caduto a terra ed è stato trascinato per alcuni metri. Quandosi è reso conto di ciò che era accaduto, ha fermato immediatamente l’autobus ed è sceso per controllare.