Comune di Arezzo crediti per 725 milioni di euro

, 26 febbraio 2025 – “Ildiha completato il riaccertamento dei residui, un'analisi fondamentale per la predisposizione del rendiconto 2024, che ha evidenziato una situazionezia caratterizzata da luci e ombre” così l'assessore Alberto Merelli. "I dati principali rilevano un ammontare di residui attivi () pari a 72,5die di residui passivi (debiti) per 25,6di. Appaiono quindi significative le difficoltà nella riscossione dei, principalmente nei confronti dei cittadini. Tra le voci di mancato pagamento figurano la TARI per 19di, l’IMU per 14,8di, le sanzioni del Codice della Strada per 9,8, altre sanzioni e risarcimenti per 2,4di, tributi minori per 0,7, tariffe e proventi per 2di