Ilgiorno.it - Como, l'intossicazione da monossido? “Era un tentato omicidio della moglie”

, 26 febbraio 2025 – Quando i soccorritori entrano entrati nell’abitazione di notte, lo scorso 26 gennaio, tutto aveva fatto pensare a unadaincidentale, causata dalle esalazioni di un braciere portato in camera da letto in cui stava dormendo la, per la precisione un barbecue che abitualmente era utilizzato sul terrazzo. Ma poi i carabinieri e i vigili del fuoco, dopo aver accertato la presenza di, avevano iniziato a farsi delle domande sulla presenza in casa di quel barbecue. Arrivando a ipotizzare che in realtà, si era trattato di un, del marito nei confronti, attraverso un tentativo dinel sonno. Così l’uomo, Bechir Hammadi, tunisino di 50 anni, è andato incontro a una richiesta di misura cautelare da parteProcura, e all’applicazione del braccialetto elettronico e allontanamento da casa.