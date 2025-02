Ilrestodelcarlino.it - Commercianti stremati: "Costi ormai triplicati. Abbassiamo pure le luci"

"La bolletta della luce è triplicata rispetto a quella pagata a settembre e ottobre, e questo, come cittadini e come imprenditori, è insostenibile". A parlare è Laura Tancredi, titolare del negozio ‘Made in Modena travel’ che racconta la sua situazione come commerciante modenese alle prese con un ‘caro bollette’ che non accenna a placarsi. La titolare dell’esercizio ha provato sulla sua pelle, come tanti altri colleghi, il pesantissimo rincaro delle utenze di questi mesi. La sua attività dipende interamente dall’energia elettrica, utilizzata per il riscaldamento e l’illuminazione e così il rincaro è stato stellare: "Sono triplicate – afferma – in un momento particolarmente pesante, ovvero gennaio e febbraio, quando l’attività commerciale riscontra sempre un calo fisiologico nelle entrate.