Gqitalia.it - Come Stephen Graham si è messo in modalità combattimento per A Thousand Blows

Leggi su Gqitalia.it

Nel ruolo di Combo, il bellicoso skinhead amante di Fred Perry in This Is England di Shane Meadows,è riuscito a terrorizzare una generazione intera. Per un certo periodo,è stato l'ultimo attore che avreste voluto incontrare in un vicolo buio.Nei decenni successivi,ha continuato a lavorareil più interessante attore caratterista britannico, comparendo in qualsiasi cosa, dai drammi sul Covid, al film britannico sullo stress dei cuochi Boiling Point-Il disastro è servito, collaborando con i migliori registi di Hollywood,Michael Mann e Martin Scorsese.La sua ultima uscita è in A, dove si trasforma in Sugar Goodson, un pugile dell'East End che infligge dure punizioni a chi lo affronta nella Londra vittoriana. Non appenaè stato reclutato dal creatore di Peaky Blinders Steven Knight per il ruolo, la prima cosa da fare è stata quella di mettersi in forma smagliante.