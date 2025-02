Come sta papa Francesco Il comunicato del Vaticano della mattina di oggi

Leggi su Caffeinamagazine.it

continua la sua degenza al Policlinico Gemelli, giunto ormai al tredicesimo giorno di ricovero. Secondo gli ultimi aggiornamenti diffusi dalla Santa Sede, “ha trascorso una notte tranquilla e sta riposando”. Nonostante le precauzioni mediche, il Pontefice ha mantenuto il suo impegno lavorativo, incontrando il Segretario di Stato Pietro Parolin e il Sostituto Edgar Peña Parra. Inoltre, ieri è stato sottoposto a una Tac per monitorare l’evoluzionepolmonite bilaterale.L’affetto nei confronti dicontinua a manifestarsi in tutta Italia, con un’ondata di messaggi e disegni inviati dai bambini. Tra i più recenti, quelli dei ragazzi del doposcuola diocesano ‘I talenti’ di Monghidoro, in provincia di Bologna, che hanno voluto esprimere il loro affetto attraverso parole toccanti e colorate opere d’arte.