Come sta Gucci?

Questa è un'edizione di In Fashion Terms, la newsletter di stile e moda di GQ Italia. Iscriviti qui per riceverla nella tua casella di posta.Quando un paio di mesi fa qualche dipendente di Camera Moda ha dato un’occhiata alla schedule definitiva della Milano Fashion Week, deve aver provato una certa soddisfazione nel vedere che a dare il via alle sfilate milanesi sarebbe stato. Anzi, ben prima che la programmazione venisse rivelata alla stampa, qualcuno aveva già iniziato a diffondere in giro la novità. Ma sapetevanno certe cose, basta davvero poco per cambiare tutto. Lo scorso 6 febbraio sono bastate una sola notizia e una manciata di post sui social per rendere quella scelta un po’ meno felice di quanto non lo fosse in principio. Dopo mesi di rumor e voci,aveva deciso di terminare la «collaborazione» con il direttore creativo Sabato De Sarno a poco meno di due anni dal suo inizio, lasciando di fatto il brand senza una guida a poche settimane dal primo dei tre show co-ed annunciati a novembre dello scorso anno.