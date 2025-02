Sport.quotidiano.net - Come sono andati i test F1 2025 in Bahrain: Antonelli parte bene, Hamilton resta indietro

Roma, 26 febbraio– L’esordiente Andrea Kimiè stato il più veloce nella mattinata della prima giornata dedicata alle prove generali di Formula Uno in, ultimo appuntamento prima dell’esordio ufficiale della nuova stagione previsto a Melbourne nel weekend del 14-16 marzo. La Mercedes del pilota bolognese classe 2006 ha preceduto tutti in 1’31”248, davanti alla Red Bull del neozelandese Liam Lawson a soli 0”132 dall’italiano, nonostante unacoda in uscita dalla terza curva. Sul terzo gradino del podio della mattinata si è posizionato invece Alexander Albon della Williams a 0”145 dal primo posto. Esordio in chiaroscuro per Lewisalla guida della Ferrari, arrivato soltanto quinto in 1'31"834, ma il campione del mondo si è dedicato ad accumulare chilometri compiendo 69 giri.