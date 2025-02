.com - Come guidare in sicurezza in caso di neve o ghiaccio

L’inverno è un periodo dell’anno complicato per la circolazione stradale, poiché le giornate sono più fredde e portano, spesso, nevicate o gelate, condizioni che rendono difficile la guida, soprattutto in fase di frenata, perché sulo spazio di frenata aumenta notevolmente.in queste condizioni può essere impegnativo e pericoloso e richiede molta pazienza, oltre a una serie di preparativi essenziali per garantire di trovarsi nelle migliori condizioni possibili per affrontare un clima avverso. Per questo motivo, gli esperti di Parclick.it, ci danno alcuni consigli persuin:Prepararsi prima di partirePrima di metterci in viaggio, dobbiamo assicurarci che il nostro veicolo sia in buone condizioni, controllando che gli pneumatici siano in buono stato e gonfiati correttamente e che tutti i liquidi siano al livello corretto.