Come finisce Storia della mia famiglia spiegazione finale della serie tv Netflix

miaè latv family drama italiana prodotta da, uscita a febbraio 2025 sulla piattaforma in streaming. La, creata da Filippo Gravino e diretta da Claudio Cupellini, racconta ladi Fausto, un uomo con una malattia terminale, che cerca di trovare una sistemazione per i suoi due figli, Libero ed Ercole, prima di morire. Attraverso sei episodi, laesplora temila perdita, l’amore e la costruzione di una nuova. Mamia? Latvmiatrama completaFausto vive a Roma con i suoi figli, nati dalla relazione con Sarah. Con l’aggravarsisua malattia, Fausto decide di coinvolgere la madre Lucia, il fratello Valerio e gli amici Maria e Demetrio per creare una rete di supporto emotivo ed economico per i suoi figli.