Formiche.net - Come cambia la salute in Europa. I dati Oms che fanno riflettere

È stato presentato ieri lo European health report 2024 dell’Organizzazione mondiale della sanità. Il documento ci pone di fronte a una realtà complessa: lainsta attraversando una fase critica. Tra nuove emergenze sanitarie, la crescente diffusione di malattie croniche e le sfide poste dallamentale, il continente si trova a un bivio. “Mentre abbiamo fatto progressi in alcune aree, la regione europea dell’Oms sta stagnando o addirittura regredendo su una serie di indicatori sanitari, dalladi bambini e adolescenti alle malattie croniche”. Così ha dichiarato su X Hans Kluge, direttore regionale dell’Oms per l’.UN’ASPETTATIVA DI VITA IN EVOLUZIONEDopo anni di miglioramenti, la speranza di vita inha subito un brusco arresto a causa della pandemia di Covid-19, che ha portato a un calo medio di 1,8 anni rispetto al 2019.