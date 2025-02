Oasport.it - Combinata nordica, Mondiali Trondheim 2025. ‘Identikit’ Mass Start femminile. Le donne aprono con il ‘raddoppio’

Nella, il primo dei sei titoli conferiti aidisarà quello della. La competizione si svolgerà giovedì 27 febbraio ed eleggerà una Campionessa del Mondo per la I volta. Il format fa difatti il proprio ingresso nel programma della manifestazione iridata in questo.Ovviamente, il settore “rosa” della disciplina è ancora in fase di sviluppo. Il concetto di “storia” è quindi molto relativo e si miscela a quello di “cronaca”. Cionondimeno, l’imminente appuntamento norvegese permetterà di scalare un significativo gradino nell’evoluzione dellariservata alle ragazze, poiché lasi affiancherà alla canonica Gundersen.Questo significa avere a disposizione il medesimo numero di gare individuali dell’ambito maschile (seppur in format differenti).