Repubblica.it - Columbia, le tecnologie dei suoi capi sulla Luna con Athena

Alcune soluzioni integrate nei vestiti che si usano ogni giorno verranno utilizzate per proteggere il lander che sta per partire verso il nostro satellite da sbalzi di temperatura e radiazioni solari. Ecco come quei brevetti sono passati da giacche e piumini a un mezzo spaziale