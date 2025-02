Rompipallone.it - Colpo di scena Mazzarri: niente Iran, torna in Serie A

Ildiin panchina riguarda Walter, tecnico ex Napoli che non allenerà in.Si è preso tempo lo stesso tecnico toscano che, da quando è stato esonerato dal Napoli nella passata stagione, non ha più trovato panchina.Una panchina che però cercherebbe in Italia e non altrove, dopo i rumors che lo hanno riguardato sia come Commissario Tecnico all’estero che tra le possibilità in Saudi Pro League, oltre che l’ultima venuta fuori del club del campionato inin Serie A:disull’ex NapoliSembrava tutto apparecchiato per vedere di nuovo Walterall’opera e all’estero dove in, a quanto pare, c’è chi ha voglia di valorizzare quanto fatto in carriera dal toscano. Un attestato di stima enorme, per le cifre che circolavano, per un allenatore che, malgrado gli alti e bassi nelle ultime esperienze, resta un tecnico che ha scritto pagine importanti della Serie A nei suoi 26 anni di carriera da allenatore.