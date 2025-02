Colpo clamoroso dei ladri | rubato un water da 34 milioni di euro – VIDEO

Cityrumors.it - Colpo clamoroso dei ladri: rubato un water da 3,4 milioni di euro – VIDEO

d’oroin 5 minuti:audaci, piani ben orchestrati e riprese sorprendenti. Un caso degno di un film d’azioneNel 2019 un audaceha fatto tremare il mondo dell’arte e del crimine. Un costosod’oro (sì, avete letto bene), realizzato in oro 18 carati dall’artista italiano Maurizio Cattelan e soprannominato “America”, è statoin soli cinque minuti. L’opera, dal peso imponente di 98 chilogrammi, era esposta al Blenheim Palace, la storica residenza nell’Oxfordshire legata a Winston Churchill.deiunda 3,4di(Ansa Foto) – Cityrumors.itI, ben organizzati e armati di un grosso martello, hanno messo in atto un piano da manuale, in modalità Arsenio Lupin. Peccato che tutto sia stato registrato dalle telecamere.