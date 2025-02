Quotidiano.net - Colombia, nasconde la cocaina nel parrucchino: il video è virale

Roma, 26 febbraio 2025 – Di posti, e non sempre nobilissimi, dove i corrieri della droga nascondono le sostanze stupefacenti per non farsi beccare ai controlli della polizia negli aeroporti se erano visti tanti, ma questa volta la fantasia dei narcotrafficanti si è superata. Questa volta infatti il corriere della droga ha pensato bene (o meglio male visto come è finita) di sfruttare la sua alopecia (naturale o indotta per il trasporto, chissà)ndo gli ovuli con lasotto ilpoi adagiata sulla testa, calcandoci poi sopra un cappellino. Ma qualche cosa, nella capigliatura stupefacente, ha insospettito gli agenti ai controlli aeroportuali (soprattutto le immagini dello scanner) che, una volta fermato l’uomo, si sono trasformati in parrucchieri e con un paio di forbici hanno staccato ildal cuoio capelluto, trovandoci la droga.