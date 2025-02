Liberoquotidiano.it - Cocaina nascosta sotto al parrucchino: ecco chi finisce in manette

Leggi su Liberoquotidiano.it

Un narcotrafficante è stato arrestato all'aeroporto di Cartagena, in Colombia, mentre si preparava a salire su un volo per Amsterdam con 220 grammi dinascosti all'interno delche indossava. Un video diffuso dalla polizia ha ripreso il momento in cui un agente, indossando guanti blu, ha accuratamente rimosso la parrucca del sospetto con le forbici, rivelando circa una dozzina di pacchetti contenenti la sostanza imbustati e posizionati strategicamente. Secondo le autorità è di 10mila euro il valore sul mercato europeo dellache il quarantenne stava cercando di introdurre nella capitale olandese sia di circa 10.000 euro nei mercati europei.