CNA Lombardia e Legacoop Lombardia aderiscono al Patto per le Competenze della Commissione Europea

CNAsono tra le prime associazioni di categoria ad aderire, congiuntamente, alper le(Pact for Skills), iniziativa promossa dallaal fine di sostenere e rafforzare lo sviluppo dei partenariati regionali per le.La grande sfida da affrontare insieme, pubblico e privato, è collegata al mismatch, alla riqualificazione, all’aggiornamento professionale, alla formazione continua e allo sviluppo delledigitali, per contribuire ad un’idea di lavoro che garantisca al contempo l’inclusione sociale e uno sviluppo economico sostenibile.Con questa adesione,e CNAintendono stringere una nuova forma di collaborazione, rafforzando la sinergia tra le due organizzazioni con l’obiettivo di supportare le imprese lombarde, favorirne l’innovazione e la competitività sul mercato regionale, nazione ed europeo.