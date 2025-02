Anteprima24.it - Club Unesco, accordo di rete tra le sedi di Benevento e Brindisi

Tempo di lettura: 3 minutiIl Presidente deldiMario Criscuolo, accompagnato dai membri del comitato direttivo e da Soci, sarà aper la sottoscrizione di accordi ditra ildie quello diche avverrà alla presenza del Sindaco Clemente Mastella e dell’Assessora alla cultura Antonella Tartaglia Polcini per l’attivazione di un partenariato tra ilper l’die ilper l’difinalizzato, in obbedienza agli obiettivi strategici da perseguire stabiliti per iper l’nazionali dalla Commissione nazionale italiana per l’, a incoraggiare l’interesse di un vasto pubblico per le priorità e i programmi dell’, promuovendone la conoscenza e la condivisione.L’in questione si propone l’implementazione delle proposte di azioni e attività, coordinate e sinergiche, per la conoscenza, appropriazione identitaria, valorizzazione, promozione del patrimonio materiale e immateriale rappresentato dall’attribuzione alla Via Appia – e alle città di, da questa attraversate – di Patrimonio mondiale dell’Umanità, di proporre ed evidenziare le necessarie misure di conforto e sostegno al mantenimento degli standard riconoscitivi dell’attribuzione.