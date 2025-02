Ilrestodelcarlino.it - Clinica a Villa Fastiggi. Operai già al lavoro. Ma è scontro tra privati: "Noi andiamo avanti"

di Benedetta Iacomuccial, per quello che diventerà il "Maria Cecilia Hospital Pesaro", costola dell’ospedale privato di Cotignola di proprietà del gruppo Gvm. Gli impiantisti stanno intervenendo al secondo e terzo piano dell’edificio di piazzale Tarquinio Provini, per trasformare gli spazi della ex residenza sociosanitaria e riabilitativa Cives (smantellata lo scorso marzo) in sale operatorie, stanze di degenza, diagnostica, ambulatori e quant’altro. Ma nel frattempo è già scoppiato un ’caso’ con i coinquilini del Santo Stefano. I referenti del centro di riabilitazione che fa capo al Gruppo Kos – altro colosso della sanità privata – avevano lamentato la mancanza di "condivisione dei tempi e dei modi". Tanto da diffidarli dall’iniziare i lavori. Accuse respinte al mittente da parte di Gvm, che sostiene di aver sempre "dato ampia conoscenza degli interventi che si intende realizzare" e rendendosi comunque disponibile "a un nuovo incontro".