Quotidiano.net - Clean Industrial Deal: riduzione emissioni industriali del 30% con nuova banca per la decarbonizzazione

Con il"puntiamo a ridurre lei fino al 30%. È un chiaro segnale che facciamo sul serio". Lo ha detto il commissario per il clima, Wopke Hoekstra, in conferenza stampa presentando il. "Stiamo mobilitando ogni risorsa disponibile e facendo leva su molteplici canali di finanziamento per stimolare un aumento senza precedenti degli investimenti nelle reti e nell'energia pulita a breve, medio e lungo termine", ha assicurato il commissario, confermando l'intenzione di lanciare unaper lae, "basata in parte sul sistema di scambio delle quote di emissione" che secondo le stime di Bruxelles potrebbe raccogliere fino a 100 miliardi di euro nei prossimi dieci anni. "Sulla base della nostra esperienza, questo potrebbe mobilitare fino a 400 miliardi di euro", ha assicurato Hoekstra.