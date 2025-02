Dilei.it - Claudia Vismara: “Tra Rocco Schiavone e Caterina cambiano gli equilibri. Giallini lo adoro”

è tornata a interpretareRispoli in6, la serie, co-prodotta da Rai Fiction e Cross Productions, tratta dai romanzi polizieschi di Antonio Manzini, in onda su Rai 2 il mercoledì in prima serata e su RaiPlay, per un totale di 4 puntate.è da sempre l’unico vero elemento femminile della questura di Aosta. I suoi trascorsi con(Marco) sono caratterizzati più da ombre che da luci. In questa sesta stagione diglitra lei e il vicequestore, anche perché lei è tornata ma in un’altra squadra.ci ha raccontato del suo personaggio dalle sfaccettature enigmatiche, ma che lei conosce “come le sue tasche”. E ci anticipa che una settima stagione dici sarà, anche se è meglio “usare il condizionale”.